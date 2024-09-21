Десятки палестинцев погибли после атаки Израилем школы в секторе Газа
ТАСС: минимум 21 палестинец умер из-за атаки Израиля школы в секторе Газа
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Минимум 21 житель сектора Газа погиб во время удара Израиля по школе, расположенной в районе Аз-Зейтун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя информационного центра анклава.
Среди погибших — 13 подростков и шесть женщин. Около 30 палестинцев были ранены.
Израиль атаковал центр для перемещенных лиц. В нем нашли убежище сотни людей, бежавших из опасных районов. Прилегающие улицы разрушены.
Ранее армия Израиля убила двоих военных главарей «Хезболлы» в столице Бейрута, Ливане. Также умерли солдаты и командиры среднего звена.