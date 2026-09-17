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В Чувашии 15-летний сын чиновника задушил сверстницу проводом от зарядки

15-летний сын чувашского чиновника задушил сверстницу проводом от зарядки в ходе конфликта, сообщает Mash .

1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах нашли тело девочки-подростка. На месте было установлено, что ее задушили проводом от зарядки.

Выяснилось, что убийцей оказался сын местного чиновника. Подросток признался в убийстве девочки, объяснив, что «задушил ее из-за ссоры». Отец несовершеннолетнего убийцы уже ушел в отставку.

Молодой человек увлекался борьбой, был призером на празднике Акатуй в 2024 году.

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