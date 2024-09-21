Убиты двое военных главарей «Хезболлы»

Два боевых главаря «Хезболлы», а также 13 солдат и командиров умерли. Это произошло после того, как Израиль атаковал юг столицы Ливана, Бейрута, сообщает ТАСС .

Убитые присутствовали на совещании «Хезболлы», которое организовал один из руководителей организации Ибрагим Акиль. Также на нем заслушивал доклады лидер элитного подразделения «Радван» Ахмед Вахби.

По словам источника из службы безопасности Ливана, пообщавшегося с журналистами MTV, Израиль атаковал семиэтажку в Бейруте с помощью четырех ракет. Также был поражен подземный бункер, расположенный под домом. Там и шло совещание.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» казнила нескольких своих членов, которые поставляли в страну пейджеры. Они пошли на предательство за вознаграждение в размере 20% от цены контракта.