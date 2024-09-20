«Хезболла» казнила ряд членов, которые отвечали за поставку пейджеров

Военизированная ливанская группировка «Хезболла», предположительно, казнила нескольких своих функционеров, отвечавших за поставку пейджеров в организацию. Об этом сообщает Pravda.ru .

На допросе они признались, что за вознаграждение в 20% от стоимости контракта закупили у компаний в Европе, связанных с МОССАДом, партию коммуникационных устройств, которые взорвались.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другие электронные гаджеты. Погибли не менее 37 человек, несколько тысяч получили ранения различной степени тяжести.

Ранее генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что взрывы пейджеров, раций и других электронных устройств в Ливане являются терактом, который ведет к объявлению войны Израилю. Он пообещал, что все причастные к атаке понесут «справедливое наказание».

Согласно информации ABC News, к теракту с использованием взрывающихся пейджеров в Ливане причастен Израиль. Источник в разведке США сообщил, что эта операция планировалась как минимум 15 лет с участием подставных компаний, связанных с офицерами израильской разведки.