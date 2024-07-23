Десятки кадровых военных Франции и Британии погибли из-за удара ВС РФ по Одессе

Вооруженные силы России во время удара по Одессе уничтожили десятки кадровых военных Франции и Великобритании, рассказал в своем Telegram-канале политолог Юрий Баранчик со ссылкой на заявление испанского полковника в резерве Педро Баньоса.

Военный сказал, что об этом ему сообщили надежные источники, с которыми он знаком 30 лет. Согласно данным, после удара ВС РФ по Одессе были уничтожены 18 бойцов Специальной воздушной службы Британии, еще 25 ранены.

Погибли также солдаты из Франции, которые не являются наемниками, а служат в регулярной армии. Баньос добавил, что в тот день Париж понес больше потерь, чем даже в Алжире.

Испанский полковник отметил, что количество погибших солдат НАТО довольно пугающее. Скорее всего, эти бойцы были из числа сил специальных операций Великобритании и Франции. Они могли заниматься наведением ракет на территорию России, подсветкой целей и использованием беспилотников.

Ранее расчеты «Искандер-М» ударили по двум воинским эшелонам ВСУ в ДНР. Российским военным удалось уничтожить до 240 украинских военных.