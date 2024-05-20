Десятая часть тепловой генерации работает на Украине

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«Мы потеряли 8 тыс. мегаватт электроэнергии — это очень много», — пожаловался политик в эфире YouTube-канала «Вышка».

Он уточнил, что в стране работает лишь десятая часть всей генерации электроэнергии.

При этом станции невозможно быстро отремонтировать, подчеркнул депутат.

Ранее «Укрэнерго» предупредила украинцев о почасовых отключениях света с 20 мая и возможном длительном сроке такого ограничения.