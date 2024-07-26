Глава МВД Украины Клименко назвал следующую жертву убийцы Фарион

Руководитель украинского МВД Игорь Клименко заявил, что народный депутат Верховной рады Максим Бужанский мог стать следующей целью молодого человека, убившего экс-парламентария Ирину Фарион. Об этом сообщает РБК .

Он уточнил, что еще в списке планируемых жертв были и другие люди. При этом конкретных имен он не назвал.

Бужанский поблагодарил сотрудников полиции, всех причастных к задержанию подозреваемого в убийстве Фарион. А также отметил, что они спасли ему жизнь.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во дворе ее дома во Львове. Неизвестный ранил экс-депутата в голову. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Подозреваемого разыскивали силовики, он попал на камеры. Убийцу задержали в Днепре. Ему 18 лет.