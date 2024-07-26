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В Ивантеевке появится благоустроенный район с новой развитой инфраструктурой

Недвижимость

Фото - © Администрация Городского округа Пушкинский

В Ивантеевке в рамках комплексного развития территории появится благоустроенный район с новой развитой инфраструктурой, передает пресс-служба Городского округа Пушкинский.

Согласно Генеральному плану Городского округа Пушкинский Московской области почти 3000 жителей города переедут в современные квартиры по программе реновации.

В новом квартале по программе комплексного развития территории будет вся необходимая инфраструктура:

— 5 детских садов на 1365 мест;
— 3 школы на 2800 мест;
 — поликлиника на 365 посещений в смену;
 — 2 пункта участковых уполномоченных полиции;
 — многофункциональный центр;
 — отделение почты;
 — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;
 —  реконструкция дорог;
 — многоуровневые и подземные паркинги;
 — современные детские и спортивные площадки;
 — зоны отдыха.

Важно отметить, что территория, которая попадает под застройку квартала является свободной от каких-либо насаждений и не наносит вред экологической системе питомника, а также является удаленной от всего зеленого массива.

Цель программы реновации — ликвидировать ветхий  фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.