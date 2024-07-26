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В Ивантеевке появится благоустроенный район с новой развитой инфраструктурой

В Ивантеевке в рамках комплексного развития территории появится благоустроенный район с новой развитой инфраструктурой, передает пресс-служба Городского округа Пушкинский.

Согласно Генеральному плану Городского округа Пушкинский Московской области почти 3000 жителей города переедут в современные квартиры по программе реновации.

В новом квартале по программе комплексного развития территории будет вся необходимая инфраструктура:

— 5 детских садов на 1365 мест;

— 3 школы на 2800 мест;

— поликлиника на 365 посещений в смену;

— 2 пункта участковых уполномоченных полиции;

— многофункциональный центр;

— отделение почты;

— физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;

— реконструкция дорог;

— многоуровневые и подземные паркинги;

— современные детские и спортивные площадки;

— зоны отдыха.

Важно отметить, что территория, которая попадает под застройку квартала является свободной от каких-либо насаждений и не наносит вред экологической системе питомника, а также является удаленной от всего зеленого массива.

Цель программы реновации — ликвидировать ветхий фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.