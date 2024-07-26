В Ивантеевке появится благоустроенный район с новой развитой инфраструктурой
Фото - © Администрация Городского округа Пушкинский
В Ивантеевке в рамках комплексного развития территории появится благоустроенный район с новой развитой инфраструктурой, передает пресс-служба Городского округа Пушкинский.
Согласно Генеральному плану Городского округа Пушкинский Московской области почти 3000 жителей города переедут в современные квартиры по программе реновации.
В новом квартале по программе комплексного развития территории будет вся необходимая инфраструктура:
— 5 детских садов на 1365 мест;
— 3 школы на 2800 мест;
— поликлиника на 365 посещений в смену;
— 2 пункта участковых уполномоченных полиции;
— многофункциональный центр;
— отделение почты;
— физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;
— реконструкция дорог;
— многоуровневые и подземные паркинги;
— современные детские и спортивные площадки;
— зоны отдыха.
Важно отметить, что территория, которая попадает под застройку квартала является свободной от каких-либо насаждений и не наносит вред экологической системе питомника, а также является удаленной от всего зеленого массива.
Цель программы реновации — ликвидировать ветхий фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить инфраструктуру.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.
По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.