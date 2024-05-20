Украина перешла на почасовые отключения электроэнергии

Компания «Укрэнерго объявила об ужесточении ограничений электричества на территории страны, пишет „Известия“.

Подача электроэнергии по стране продлятся еще несколько месяцев, сказано в Telegram-канале национальной энергетической компании.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с 20 мая будет действовать почасовой график отключения электричества в домохозяйствах и предприятиях.

Режим аварийного отключения электроэнергии ранее был объявлен на Украине из-за дефицита мощностей для генерации.