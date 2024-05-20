Украина перешла на почасовые отключения электроэнергии
Украинские энергетики предупредили об ужесточении ограничений электричества
Компания «Укрэнерго объявила об ужесточении ограничений электричества на территории страны, пишет „Известия“.
Подача электроэнергии по стране продлятся еще несколько месяцев, сказано в Telegram-канале национальной энергетической компании.
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с 20 мая будет действовать почасовой график отключения электричества в домохозяйствах и предприятиях.
Режим аварийного отключения электроэнергии ранее был объявлен на Украине из-за дефицита мощностей для генерации.