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На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Режим аварийного отключения электроэнергии объявлен на Украине
Происшествия

Режим аварийного отключения электроэнергии объявлен на Украине из-за дефицита мощностей для генерации, пишет ТАСС.

Недостаток электроэнергии возник в результате повреждений энергетической инфраструктуры и роста потребления электричества на фоне похолодания, указано в публикации со ссылкой на сообщение «Укрэнерго».

Отключать от электричества власти намерены промышленные объекты и жителей.

Ограничения не коснутся критической инфраструктуры, сказано в материале.