На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
Режим аварийного отключения электроэнергии объявлен на Украине
Режим аварийного отключения электроэнергии объявлен на Украине из-за дефицита мощностей для генерации, пишет ТАСС.
Недостаток электроэнергии возник в результате повреждений энергетической инфраструктуры и роста потребления электричества на фоне похолодания, указано в публикации со ссылкой на сообщение «Укрэнерго».
Отключать от электричества власти намерены промышленные объекты и жителей.
Ограничения не коснутся критической инфраструктуры, сказано в материале.