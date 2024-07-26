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Российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл с деловым заходом в Алжир

Российские корабли во главе с многоцелевым фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в пятницу прибыли с деловым заходом в алжирский порт Оран, сообщает ТАСС .

«Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом „Адмирал флота Советского Союза Горшков“, выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики», — заявили в пресс-службе Северного флота.

За время визита в Алжир, который продлится несколько дней, экипажи фрегата и среднего морского танкера «Академик Пашин» планируют принять участие в протокольных мероприятиях.

Также российские моряки пополнят запасы пресной воды и продовольствия, ознакомятся с местными достопримечательностями и проведут товарищеский футбольный матч с моряками Военно-морских сил (ВМС) Алжира.

С 17 мая в рамках дальнего похода фрегат «Адмирал Горшков» преодолел более 13 тыс. морских миль и посетил порты Кубы и Венесуэлы. В рамках похода российские корабли демонстрируют флаг и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Ранее стало известно, что Россия и Китай завершили маневры «Морское взаимодействие-2024» в Южно-Китайском море. Со стороны России в учениях принимали участие корветы «Громкий» и «Резкий».