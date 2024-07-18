Россия и Китай завершили маневры «Морское взаимодействие-2024»
В Южно-Китайском море завершились учения России и Китая
В Южно-Китайском море завершились учения России и Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
Со стороны России в маневрах принимали участие корветы «Громкий» и «Резкий». Китай предоставил три боевых корабля и одно вспомогательное судно.
Моряки флотов обеих стран отработали методы борьбы с подводными лодками и ведение морского боя, опробовали системы ПВО и провели спасательные операции.
В ходе учения проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, указано в публикации.
Ранее Пекин ввел ограничения судоходства в Южно-Китайском море.