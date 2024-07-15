Пекин ввел ограничение судоходства в Южно-Китайском море из-за учений
Китай проведет очередные морские маневры
Китай проведет очередные морские маневры в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС.
Учения пройдут с 15 по 16 июля, указано на сайте управления по морским делам КНР, на который ссылается российское агентство.
На время маневров водится временный запрет на судоходство, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что китайский «корабль-монстр» зашел в зону экономической ответственности Филиппин в Южно-Китайском море.