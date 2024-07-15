Пекин ввел ограничение судоходства в Южно-Китайском море из-за учений

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Учения пройдут с 15 по 16 июля, указано на сайте управления по морским делам КНР, на который ссылается российское агентство.

На время маневров водится временный запрет на судоходство, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что китайский «корабль-монстр» зашел в зону экономической ответственности Филиппин в Южно-Китайском море.