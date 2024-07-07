Китайский «корабль-монстр» бросил якорь в водах Филиппин

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К Филиппинам подошел крупнейший корабль береговой охраны в мире из Китая

Крупнейший корабль береговой охраны в мире CCG 5901 из Китая подошел к Филиппинам, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал GMA News.

«Корабль-монстр» водоизмещением в 12 тысяч тонн бросил якорь в 200-мильной исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море,.

По данным главы береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла, филиппинский сторожевик Teresa Magbanua связался с китайскими моряками по радиосвязи и выразил протест действиям Пекина.

Страны спорят по поводу принадлежности рифа Аюнгин, который находится в активной зоне торгового судоходства.

Позиция китайской стороны не сообщается.