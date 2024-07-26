Алсу призналась, какая песня «Землян» растрогала ее до слез

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Алсу расплакалась на фестивале, услышав песню «Мама» от «Землян»

В Северной столице недавно прошел музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», где одной из гостьей мероприятия стала певица Алсу. Ее присутствие привлекло особое внимание зрителей, поскольку артистку сильно растрогала одна из исполненных на фесте песен.

Во время концерта гости и участники события заметили, что на лице Алсу проступили слезы. Как позже призналась сама артистка, ее до глубины души растрогала песня «Мама» — хит группы «Земляне».

«Я не смогла сдержать слез. Это самая проникновенная песня концерта, настоящий гимн года семьи», — прокомментировала Алсу.

Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» прошел в петербургском Ледовом дворце и собрал множество артистов. На мероприятии также показали мюзикл «О музыке и о любви».