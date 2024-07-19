В Ледовом дворце прошел музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»

На фестивале в петербургском Ледовом дворце показали мюзикл «О музыке и о любви»

Накануне в Ледовом дворце завершился музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». На фестивале выступило множество популярных артистов. Также в рамках мероприятия прошел показ мюзикла «О музыке и о любви», сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы» — организатора события.

Фестиваль проходит ежегодно. В этом году посетителям удалось увидеть трогательную и романтическую историю любви между главными героями — персонажами Иваном Чуйковым и Агатой Муцениеце, вокруг которой была построена вся драматургия шоу. Каждая песня органично дополняла их диалоги, создавая целостное восприятие происходящего на сцене.

Премьера мюзикла «О музыке и о любви» прошла на Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. На фестивале историю дополнили новыми событиями, героями и песнями.

«Мюзикл переформатировался под фестиваль „Белые ночи Санкт-Петербурга“. Даже разлучница появилась. Здорово, что мюзикл, зародившийся в Москве, обрастает новыми деталями», — рассказал Чуйков.

В роли рассказчиков романтического сюжета выступили неизменная ведущая фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» Елена Север и Антон Юрьев, ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио».

На фестивале было множество артистов. В первый день выступали восходящие звезды и начинающие музыканты, а 18 июля на сцене собрались не нуждающиеся в представлении исполнители. Среди них — Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Юлия Савичева, Алсу, Регина Тодоренко, Асия, Amirchik, Стас Пьеха, Filatov& Karas и многие другие.