Десантники ВС РФ уничтожили солдат ВСУ на северском направлении

Бронегруппа тульских десантников уничтожила опорный пункт ВСУ вместе с солдатами на северском направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипажи танка Т-80 и боевой машины десанта 2К-АУ прорвались к опорному пункту ВСУ и уничтожили его, несмотря на шквальный огонь противника. Видео с работой ВС РФ опубликовала пресс-служба военного ведомства.

После успешного огневого поражения штурмовики зашли на опорный пункт украинской армии и зачистили его.

Ранее артиллеристы группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику украинской армии на авдеевском направлении спецоперации. Расчет РСЗО «Град» получил координаты противника, навел установку на цель и выполнил залп осколочно-фугасными снарядами.