Расчет РСЗО «Град» получил координаты противника, навел установку на цель и выполнил залп осколочно-фугасными снарядами. Военные разведывательного подразделения при помощи комплекса «Орлан-30» зафиксировали поражение ВСУ.

Старший офицер батареи с позывным «Ладога» заявил, что для ВС РФ все цели — серьезные, по всем нужно работать активно. Наводчик БМ-21 «Абрам» отметил, что задачу нужно выполнять быстро, тогда возрастает вероятность поражения цели.

«У нас уже все отлажено до автоматизма. Водитель сам уже знает, как правильно поставить машину. И в тот момент, когда я выпрыгиваю из машины, водитель уже приводит ее в боевое положение», — заявил «Абрам».

Задачи выполняются быстро и четко. Так, по словам военнослужащего, ВС РФ приближают общую победу.

Ранее на авдеевском направлении в плен сдались элитные украинские десантники. Минобороны опубликовало кадры, на которых видно, как военнослужащие снимают с себя снаряжение, затем с руками за головой выходят к позициям бойцов ВС РФ.