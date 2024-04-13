Элитные украинские десантники сдались в российский плен

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен российской армии на авдеевском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как украинские военнослужащие снимают с себя снаряжением затем с руками за головой выходят к позициям бойцов ВС РФ.

«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне» — рассказал украинский военнопленный по имени Валерий.

Всего вблизи населенного пункта Водяное в ДНР сложили оружие 9 украинских десантников элитной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ из-за ужасных условий, среди которых недостаток боеприпасов, резервов и другого, процветает дезертирство. Даже президент Украины Владимир Зеленский публично признал факт побега подразделения с линии фронта.