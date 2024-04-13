«Царьград»: в рядах украинской армии процветает массовое дезертирство

В рядах ВСУ из-за ужасных условий, среди которых недостаток боеприпасов, резервов и другого, процветает дезертирство, сообщает «Царьград» .

О дезертирстве не один раз рассказывали солдаты, которые были свидетелями того, как бойцы, брошенные в «мясные» штурмы, не выдерживали напряжения и уходили. Также дезертировали и те, кого должны были перебросить в самые горячие точки.

Даже президент Украины Владимир Зеленский публично признал факт побега подразделения с линии фронта, из-за чего военные оказались в окружении.

Ранее боец ВСУ, попавший в плен на запорожском направлении спецоперации, рассказал, что из-за ситуации на поле боя и вранья командования в рядах армии наблюдается большое количество дезертиров.