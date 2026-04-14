Держал заложницу: появилось видео захвата вооруженного лудомана во Владикавказе

Силовикам пришлось стрелять в мужчину, который напал на букмекерскую контору во Владикавказе с ружьем. Кадры с моментом захвата нападавшего публикует Baza .

На видео показан мужчина, который взял в заложники кассиршу. Его окружили силовики. Сотрудники Росгвардии уговаривают мужчину сдаться.

Затем к процессу подключаются очевидцы. Они отвлекают нападавшего. В какой-то момент одному из правоохранителей пришлось выстрелить агрессору в ногу. Заложницу буквально выдернули из его рук, после чего она с криком отбежала. Затем силовики повалили мужчину на землю и задержали.

Во вторник неадекват ворвался в здание букмекерской конторы на улице Кирова во Владикавказе и начал угрожать сотрудницам. Он проиграл на ставках большую сумму денег, не смог с этим смириться и попытался вернуть средства.

В процессе нападения на заведение мужчина ранил 25-летнюю сотрудницу, требуя наличные. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

