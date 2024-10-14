Дерево рухнуло на девушку во время первого снегопада в Москве

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SHOT: девушка пострадала при падении дерева на юге Москвы

Дерево упало на девушку во время первого снегопада в Москве. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в понедельник на Булатниковской улице в столичном районе Бирюлево. Девушка получила травмы головы. Прибывшая на вызов бригада медиков оказала пострадавшей медицинскую помощь.

Кроме того, в результате сильного ветра несколько деревьев упали на автомобили в разных частях Москвы.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 00:00 15 октября.