В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

сегодня в 11:46

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать до 21:00 14 октября. Также в Московском регионе с 23:00 13 октября до 00:00 15 октября действует «желтый» уровень погодной опасности из-за слишком низкой температуры. 14 октября из-за холодного атмосферного фронта в регионе ожидается ухудшение погоды.

В Подмосковье также прогнозируются сильные осадки — мокрый снег и дождь. Период предупреждения — до 21:00 14 октября.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье и столице в понедельник пройдут дождь и мокрый снег, местами сильные, столбики термометров покажут плюс 3 — плюс 5 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.