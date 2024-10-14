Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в понедельник пройдут дождь и мокрый снег, местами сильные, столбики термометров покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.