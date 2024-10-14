Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник пройдут дождь и мокрый снег, местами сильные, столбики термометров покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В регионе прогнозируется облачная погода.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Также в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за слишком низкой температуры. Он объявлен до 00 часов 15 октября.