В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за похолодания

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за слишком низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать с 23 часов 13 октября до 00 часов 15 октября. 14 октября из-за холодного атмосферного фронта в регионе ожидается ухудшение погоды. Ночью температура перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений, еще прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Также он объявлен в Брянской, Орловской и Курской областях. Следующий, «оранжевый», уровень действует в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях. На остальной территории ЦФО предупреждение о погоде не требуется.