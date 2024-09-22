Дерево спасло мужчину от падения со скалы в Китае

В Китае мужчина сорвался со скользкой скалы, но его спасло дерево, сообщает Baza .

Инцидент произошел в пригороде Сюаньчэн. Мужчина вместе с сыном решил заняться хайкингом. Причем они отправились путешествовать по горной местности в дождливую погоду.

В один момент, поднимаясь по мокрой скале, мужчина поскользнулся. Происходящее зафиксировала экшн-камера. Судя по кадрам, китаец быстро начал скользить с огромной высоты вниз по скале, зацепиться ему не удавалось.

В какой-то момент на его пути встретилось дерево. Ему удалось зацепиться за него. Дерево остановило падение. Мужчина отделался испугом и неглубокими порезами.