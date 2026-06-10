Дерево рухнуло на женщину и двоих детей на юге Москвы
Дерево рухнуло на женщину и двоих детей на юге Москвы. В настоящее время состояние пострадавших неизвестно, сообщает «112».
ЧП произошло в среду днем на Чонгарском бульваре. Женщина с двумя детьми сидела на лавочке, когда на них упало дерево.
На месте происшествия работают городские экстренные службы.
Ранее в Удмуртии женщина погибла, пытаясь спрятаться от урагана в теплице на приусадебном участке. Из-за сильного ветра ненадежная конструкция рухнула на нее.
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