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Дерево рухнуло на женщину и двоих детей на юге Москвы

Дерево рухнуло на женщину и двоих детей на юге Москвы. В настоящее время состояние пострадавших неизвестно, сообщает « 112 ».

ЧП произошло в среду днем на Чонгарском бульваре. Женщина с двумя детьми сидела на лавочке, когда на них упало дерево.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Ранее в Удмуртии женщина погибла, пытаясь спрятаться от урагана в теплице на приусадебном участке. Из-за сильного ветра ненадежная конструкция рухнула на нее.

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