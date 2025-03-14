Дерево рухнуло на авто в центре Москвы из-за штормового ветра

В центре Москвы на улице Трехгорный вал дерево рухнуло на припаркованную машину из-за сильного порывистого ветра, сообщает «Осторожно, Москва» .

Это произошло во дворе дома 2с на улице Трехгорный вал. Во время инцидента водитель был внутри машины, но он не пострадал. Дерево упало на капот авто.

На месте ЧП сейчас работают коммунальные службы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 14 марта на Москву обрушится 9-балльный шторм. Особенно сильным ветер будет с 15 до 18 часов.