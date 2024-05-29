Депутат Госдумы, председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что ГД обяжет министерство просвещения РФ провести тщательную проверку по факту принуждения к публичному раздеванию девушек-подростков перед экзаменом в Воронеже, сообщает SHOT .

«С моей точки зрения, сам экзамен — стресс для детей. И еще вот это вот публичное раздевание, слушайте. Ну, нельзя в наших детях видеть преступников. Преступники те, кто, забыл о своем предназначении — служению детям как раз. Классная руководительница заявляет: „Хотите сдать экзамен — раздевайтесь“. Я бы просто отстранила этих людей от права заниматься педагогической деятельностью», — прокомментировала Останина.

Одна из выпускниц, которая сдавала экзамен в воронежской школе, рассказала РЕН ТВ, что досмотр с раздеванием хотели замять и скрыть от общественности. По ее словам, когда одна из девушек проходила через рамку с бюстгальтером в руках, к ней подбежала женщина и начала силой прятать ей в одежду часть нижнего белья, чтобы его не было видно на записях с камер. Также школьница рассказала, что у одной из девочек на штанах была металлическая пуговица, из-за которой охранник ее ощупал и заглянул ей в штаны.

По данным РИА Новости, Рособрнадзор взял на контроль ситуацию с досмотром выпускниц в Воронежской области. О применении каких-либо мер по факту случившегося говорить рано, нужно дождаться результатов проверки.

Депутат Яна Лантратова рассказала, что председатель Госдумы Вячеслав Володин уже поручил комитету ГД по просвещению следить за организацией сдачи ЕГЭ в российских школах. В ближайшее время комитет организует совещание с региональными властями, чтобы впредь такая ситуация не повторялась.

Ранее в Сети появилось видео с досмотра в воронежской школе перед экзаменом. На кадрах видно, как одна из девушек поднимает кофту и показывает мужчине-охраннику бюстгальтер.