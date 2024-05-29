Появилось видео скандального досмотра воронежских школьниц перед ЕГЭ

В Сети появилось видео скандального досмотра школьниц перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже. Охранники заставляли девочек поднимать футболки и снимать нижнее белье, сообщает SHOT .

Некоторые косточки на лифчиках звенели при прохождении металлодетектора, поэтому нижнее белье выпускниц заставляли снимать. По словам девушек, в школьном туалете отсутствовали двери в кабинах.

Подросткам с брекетами пришлось ждать час, прежде чем их пропустили, так как они тоже якобы звенели во время прохода через металлоискатели. У некоторых девушек случилась истерика.

В воронежском Минобразования не увидели ничего предосудительного в досмотре школьниц. После просмотра камер наблюдения в ведомстве заявили, что досматривали девочек исключительно охранники-женщины, которые не касались детей руками.

При этом на опубликованных кадрах видно, как школьница поднимает футболку перед охранником, который явно похож на представителя мужского пола.