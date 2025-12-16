Депутат призвала еще больше усилить охрану в российских школах

После жестокого убийства одним ребенком другого в школе в Одинцове глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала к необходимости переосмысления подходов к безопасности в образовательных учреждениях, а также усилению профилактических мер для предотвращения возможных трагедий, сообщает RT .

«Конечно, нужно подумать об усилении охраны учебных заведений. Почему ученик может спокойно пройти в школу с ножом? Охрана должна понимать, как реагировать на происшествие, как задержать нападавшего и обезоружить. Справляется ли с этим один охранник? А может, лучше нанять двух человек, прошедших специальную подготовку?» — отметила депутат.

Лантратова также отметила негативное воздействие информационной повестки на подрастающее поколение. Она подчеркнула важность создания большего количества позитивного и интересного контента для детей, вовлечения их в различные развивающие занятия и участия в добрых и полезных инициативах.

Депутат также отметила необходимость информационной и профилактической работы с родителями, но особенно выделила значимость конкретных мер по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в Одинцове 15-летний девятиклассник пришел в школу с ножом, затем убил четвероклассника и сделал селфи с телом жертвы. Позднее злоумышленника задержали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семья погибшего ребенка получит всю необходимую помощь.

«Преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал Воробьев в Telegram-канале.

