Депутат пообещал наказать банк, списавший деньги участника СВО

«Пусть этот боец или его жена напишут обращение в Госдуму, желательно на имя какого-то депутата, чтобы было непосредственное общение. Решим его вопрос. А банк будет наказан», — сказал депутат.

Ранее другой депутат Госдумы, Максим Иванов заявил о том, что российский банк списал все средства с зарплатной карты одного из бойцов СВО в счет задолженности. Это противоречит закону о списании кредитов.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому некоторые участники СВО имеют право на списание просроченных кредитов до 10 миллионов рублей. Это право также получат супруги военнослужащих. Речь идет о ситуациях, когда исполнительное производство вступило в силу до декабря 2024 года и контракт заключался также не ранее этой даты.