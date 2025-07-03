Подмосковная сборная выиграла молодежную Спартакиаду по регби

​В рамках соревнований по регби-7 среди юниорок до 21 года подмосковная команда провела пять игр, одержав уверенную победу в каждой из них. В первом матче Спартакиады сборная Московской области нанесла поражение сборной Республики Дагестан — 27:0. Затем были повержены команды Челябинской области (55:0) и Краснодарского края (61:0). В полуфинале турнира подмосковные спортсменки уверенно обыграли сборную Республики Татарстан со счетом 31:7, а в финале одолели команду Москвы с результатом 26:5.

​«От всей души поздравляем команду, тренеров и всех, кто поддерживал наших девушек на этом пути! Слаженная игра, боевой дух и настоящая самоотдача — все это стало залогом победы. Это было ярко, мощно и по настоящему заслуженно. Браво, чемпионки!» — прокомментировал выступление сборной Московской области тренер команды Семен Лаврентьев.

Обладательницами золотых наград стали: Дарья Андрущак, Алена Ананьева, Юлия Бизина, Майя Кликина, Арина Ленец, Мария Науменко, Ксения Продан, Софья Романова, Полина Сильченкова, Александра Трофимова, Анна Фоменко и Азиза Янаева.

​Соревнования проходили с 1 по 3 июля в городе Крымск. Летняя VI спартакиада молодежи России проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.