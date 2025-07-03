В Подмосковье продолжается мониторинг внесения сведений документов об образовании

С 23 июня в Московской области проводится мониторинг по контролю внесения сведений о выданных документах об образовании в Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Мониторинг охватывает образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования.

«На сегодняшний день мы наблюдаем положительную динамику: муниципалитеты оперативно вносят сведения о выданных документах. По программам среднего общего образования уже внесено 88,4% сведений, основновного общего образования — 71,2%, по программам СПО — 31,4%. Работа в этом направлении продолжается», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Согласно требованиям, сведения о документах, выданных обучающимся, освоившим образовательные программы, подлежат внесению в систему ФИС ФРДО в течение трех рабочих дней со дня их выдачи.

В ведомстве уточнили, что информация обновляется ежедневно, а актуальные данные позволяют оперативно отслеживать ход кампании по выдаче документов об образовании в каждом муниципалитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.