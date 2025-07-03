Минкультуры не вводит ограничения на участие азербайджанцев в мероприятиях

Министерство культуры РФ опровергло информацию о том, что были даны рекомендации ввести ограничения на участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в стране. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Сети распространяли фейк о том, что министр культуры России Ольга Любимова якобы подписала распоряжение, которое называется «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации». Эта информация недостоверна, отметили в ведомстве.

Документ не имеет юридической силы.

27 июня в Екатеринбурге российские силовики провели задержание почти 50 человек, которые связаны с азербайджанской диаспорой. Такие меры предприняли в рамках расследования убийств, совершенных в 2001 и 2011 году. Затем Баку начал предпринимать некоторые недружественные действия в отношении РФ — задерживать российских журналистов, туристов, отменять культурные мероприятия. 1 июля местные правоохранители провели задержание россиян и сказали, что их подозревают в членстве в ОПГ.