Политолог объяснил, кому выгодны слухи о закрытии русских школ в Азербайджане

Политолог Амир Макушев заявил, что слухи о закрытии русских школ в Азербайджане распространяют силы, заинтересованные в ослаблении российского влияния в регионе, сообщает «ФедералПресс» .

В последние дни в интернете появилась информация о якобы закрытии русских школ в Азербайджане. Позже выяснилось, что эти сообщения не соответствуют действительности. Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Амир Макушев рассказал, что подобные фейки распространяются через анонимные Telegram-каналы и крупные азербайджанские паблики.

По словам эксперта, инициаторы подобных вбросов стремятся вызвать сепаратистские настроения в российских регионах с многочисленной азербайджанской диаспорой. Особенно опасно, когда для этого используется тема образования, поскольку она напрямую связана с вопросами идентичности и вызывает сильный общественный резонанс.

Макушев отметил, что подобные информационные атаки выгодны тем, кто заинтересован в снижении культурного и политического влияния России в Закавказье. В первую очередь, речь идет о Турции, которая активно продвигает свою повестку в регионе через образовательные программы и фонды. Эксперт напомнил, что в Турции и Азербайджане популярна концепция «два государства – одна нация», подчеркивающая культурное единство турок и азербайджанцев.

Политолог подчеркнул, что Россия неизменно выступает за уважение национальной политики суверенных государств при сохранении прав русскоязычных граждан. Спекуляции на тему русских школ, по его мнению, только вредят отношениям между народами, которые долгое время жили в добрососедстве.