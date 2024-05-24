сегодня в 08:09

Депутат ГД сообщил об освобождении более чем на 50% города Волчанска

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что свыше 50% территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем ВС России, сообщает ТАСС .

«После огненной завесы, которую (накануне –ред.) устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория (под контролем РФ — ред.) стала больше, уже за 50%». Виктор Водолацкий Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы

По словам Водолацкого, российская армия уверенно идет вперед и успешно выполянет поставленные задачи.

Также координатор рассказал, что следующей задачей ВС России будет освобождение городов Славянск, Краматорск и Красноармейск, не считая мелких городов, которые освобождают по дороге.

Ранее в Волчанске Харьковской области, где сейчас идут ожесточенные бои, трое солдат ВСУ наехали на собственную мину, бросили поврежденную технику и сбежали.