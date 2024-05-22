В Волчанске трое солдат ВСУ подорвались на своей мине, бросили технику и сбежали

сегодня в 14:23

SHOT: в Волчанске бронеавтомобиль ВСУ подорвался на собственной мине

В Волчанске Харьковской области, где сейчас идут ожесточенные бои, трое солдат ВСУ наехали на собственную мину, бросили поврежденную технику и сбежали, сообщает SHOT .

Бойцы российской группировки «Север» продолжают двигаться вглубь территории, занятой противником. На данный момент уже 50% Волчанска находится под контролем ВС РФ.

Совершая очередное продвижение по городу, солдаты обнаружили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, принадлежавший ВСУ.

Как оказалось, трое военнослужащих противника наехали на собственную мину, из-за чего техника пришла в негодность. Они бросили автомобиль и сбежали.

Ранее расчет ракетной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Север» смог сорвать контратаку украинской стороны в зоне СВО. Поражение противника было зафиксировано с помощью беспилотника.