Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ в зоне СВО
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Расчет ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Север» сорвали контратаку украинских сил в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба министерства обороны РФ.
На кадрах видно, как расчет РСЗО наносит удары 220-мм реактивными снарядами по штурмовым группам противника. Поражение целей зафиксировано с помощью беспилотника.
В оборонном ведомстве отметили, что потери украинской армии составили около 30 бойцов.
«У парней настрой отличный. Все задачи выполняют вовремя. Боевой дух находится всегда на высоком уровне», — сказал старший офицер батареи РСЗО с позывным Техас.
Ранее штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и замаскированную военную технику украинской армии в зоне спецоперации.