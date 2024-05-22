Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ в зоне СВО

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На кадрах видно, как расчет РСЗО наносит удары 220-мм реактивными снарядами по штурмовым группам противника. Поражение целей зафиксировано с помощью беспилотника.

В оборонном ведомстве отметили, что потери украинской армии составили около 30 бойцов.

«У парней настрой отличный. Все задачи выполняют вовремя. Боевой дух находится всегда на высоком уровне», — сказал старший офицер батареи РСЗО с позывным Техас.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и замаскированную военную технику украинской армии в зоне спецоперации.