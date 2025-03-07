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Депутат «Единой России» из Удмуртии попытался покончить с собой в Подмосковье

Депутат партии «Единая России» из Удмуртии Виктор Дьяков, которого экс-супруга обвинила в похищении детей, попытался покончить с собой в Московской области, сообщает Baza .

Инцидент произошел в пятницу днем в районе Рублево-Успенского шоссе. Депутат Госсовета Республики Удмуртия и региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Виктор Дьяков попытался совершить суицид.

Очевидцы вызвали карету скорой помощи. Мужчину экстренно доставили в больницу, в настоящее время он находится в реанимации.

По предварительной информации, причиной попытки суицида 31-летнего депутата стали разборки с его бывшей женой, которая обвинила Дьякова в похищении совместных сына и дочери.

Ранее 42-летний москвич, проигравший деньги в казино, выпал из окна и приземлился на крышу китайского автомобиля представительского класса. От полученных травм мужчина скончался на месте.