В Удмуртии экс-супруга депутата «Единой России» обвинила его в похищении детей

Бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия» Виктора Дьякова обвинила его в похищении двоих детей. По словам Ульяны, о местонахождении сына и дочери ей ничего неизвестно, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Женщина рассказала, что в октябре экс-супруг похитил из детского сада 3-летнего сына, который страдает от расстройства аутистического спектра, а накануне депутат со своими людьми ворвались в кафе и забрали 4-летнюю дочь.

На развод Ульяна подала в феврале прошлого года, так как больше «не могла мириться с тиранией. В свою очередь Дьяков подал в суд на раздел имущества, однако проиграл процесс. При этом в отношении женщины возбудили уголовные дела за якобы кражу документов своих же детей.

По словам Ульяны, бывший супруг неоднократно шантажировал ее, так как она писала заявления в полицию на депутата, который посещает зону СВО для передачи гуманитарной помощи. В суде Дьяков говорил, что любит Ульяну, однако в это время уже встречался с другой женщиной, а после суда шантажировал экс-супругу детьми, которыми до развода «вообще не интересовался».

В свою очередь Виктор Дьяков заявил о равных правах на совместных с Ульяной детей и назвал неуместными слова о якобы их похищении. По его мнению, обвинения экс-супруги не имеют оснований. В настоящее время дети дома и с ними все хорошо, а в деле будет разбираться суд.