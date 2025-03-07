Москвич, выпавший из окна на люксовое китайское авто, проиграл деньги в казино

Москвич, проигравший деньги в казино, выпал из окна и приземлился на крышу китайского автомобиля представительского класса. От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте, сообщает Baza .

Инцидент произошел накануне на Молодежной улице. На опубликованных кадрах видно, как при падении москвич проломил панорамную крышу автомобиля и оказался в салоне.

Евгений был страстным любителем азартных игр. Вчера он взял у супруги наличные и отправился в казино. Когда он вернулся, то сообщил, что все проиграл. Жена не пустила его в дом, а через некоторое время услышала шум и выглянула в окно.

Супруг лежал на помятой крыше люксового китайского авто у дома. В результате полученных травм мужчина погиб на месте.