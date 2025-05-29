Дептранс опроверг слухи о чрезвычайной ситуации на станции метро «Таганская»

Дептранс: Эвакуация пассажиров со станции «Таганская» не требуется

В столичном департаменте транспорта оперативно опровергли информацию о чрезвычайной ситуации на станции метро «Таганская».

В московском метро на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии вечером 29 мая произошло задымление. Камеры наблюдения зафиксировали, как платформу заполнил густой серый дым, что вызвало обеспокоенность пассажиров.

Согласно официальному заявлению Дептранса Москвы, движение поездов продолжается по обычному графику, эвакуация не требуется. Для ликвидации последствий инцидента вентиляционные системы станции перевели в режим дымоудаления. Специалисты метрополитена совместно с аварийными службами устанавливают источник и причины появления дыма.

Годом ранее аналогичное задымление наблюдалось на Сокольнической линии.