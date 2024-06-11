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Дело завели после стрельбы в воздух из свадебного кортежа в Подмосковье

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как участники свадебного кортежа открыли огонь в воздух в Балашихе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о том, что у дома на Реутовской улице раздается стрельба, поступило в полицию 10 июня.

Нарушителей общественного порядка задержали, по факту произошедшего заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), заявила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Ранее местные жители пожаловались на двухдневное празднование азербайджанской свадьбы. Им не понравилось, что участники праздника стреляли холостыми патронами в воздух, танцевали прямо у подъезда и разъезжали на автомобилях с флагами Азербайджана.

Когда свадебный кортеж ехал по трассе Москва — Нижний Новгород, из одной машины начали стрелять в воздух.

В результате ЧП никто не пострадал. Полиция проводит мероприятия для выявления всех обстоятельств произошедшего.