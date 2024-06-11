В Подмосковье задержаны участники свадьбы, устроившие стрельбу в воздух

Участники свадебного кортежа, стрелявшие в воздух, задержаны и доставлены в отделение полиции в Балашихе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Ранее в местные жители пожаловались на свадьбу, которую праздновали два дня. Причем участники мероприятия стреляли холостыми патронами в воздух, а также устраивали танцы у подъезда и катались на машинах с флагами Азербайджана.

По предварительной информации, кортеж ехал по дороге Москва — Нижний Новгород. Стреляли из одной из машин. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного инцидента. По результатам начатой правоохранителями проверки будет принято решение в установленном законом порядке.