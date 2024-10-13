Дело возбудили после смерти рабочего при сносе бизнес-центра в Москве
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Уголовное дело возбудили по факту смерти рабочего при сносе бизнес-центра на Косинской улице в столице, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Накануне на стройплощадке произошло частичное обрушение конструкции. В результате ЧП погиб рабочий 1992 года рождения. В настоящее время разбор завалов продолжается. По предварительной информации, под обломками здания может находиться еще один рабочий.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают ответственных лиц, которые допустили нарушение правил безопасности.