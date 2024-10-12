В Москве при сносе бизнес-центра один рабочий погиб, а второй пропал Происшествия сегодня в 20:10 Фото - © Медиасток.рф

В столице на Косинской улице при сносе бизнес-центра на связь перестали выходить сразу два рабочих, позднее тело одного из них нашли под завалами, сообщает агентство «Москва».