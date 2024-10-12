В Москве при сносе бизнес-центра один рабочий погиб, а второй пропал
Фото - © Медиасток.рф
В столице на Косинской улице при сносе бизнес-центра на связь перестали выходить сразу два рабочих, позднее тело одного из них нашли под завалами, сообщает агентство «Москва».
На месте демонтажа здания работают спасатели. Они задействовали спецтехнику для поисков тела второго рабочего.
По данным столичной прокуратуры, погибший 1992 года рождения. Что именно произошло во время работ на объекте, уточняется. Предварительно, это могло быть неконтролируемое обрушение.
В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разобраться компетентным органам.