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Дело возбудили после смерти пассажирки маршрутки в результате ДТП в Мытищах

Уголовное дело возбудили по факту смерти 85-летней пассажирки маршрутки в результате дорожно-транспортного происшествия в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

17 августа водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся со стоящим на «аварийке» грузовым самосвалом. В результате ДТП от полученных травм скончалась 85-летняя пассажирка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изъяли документацию для проверки.

Ранее три человека пострадали в столкновении кареты скорой помощи и легковой машины в Подольске.