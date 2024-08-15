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Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Подольске

На улице Кирова в Подольске произошло попутное столкновение кареты скорой помощи и легковой машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

ДТП произошло в районе 6 часов утра в четверг. Предварительно, пострадали три человека.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства данной аварии. По результатам проведенной проверки они примут решение в установленном законом порядке.

Ранее под Анапой перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали семь человек.