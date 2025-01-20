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Дело возбудили после пожара в Подмосковье, где погибли 2 ребенка и их мать

Уголовное дело завели после гибели женщины и двух ее детей при пожаре, произошедшем в частном доме в округе Химки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Двухэтажный деревянный дом, расположенный в деревне Клушино, вспыхнул в понедельник около 5:00.

При ликвидации возгорания пожарные нашли тела женщины и ее детей 2011 и 2015 годов рождения. Третьего мальчика спасли.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели допросы. Состоятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

На данный момент причину пожара не озвучивали. Все обстоятельства и причины случившегося будут установлены.